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        Haberler Bilgi Gündem SINAV DUALARI: LGS - YKS - KPSS sınavları öncesi okunacak dualar nelerdir? Sınava girerken okunacak dualar

        SINAV DUALARI: LGS - YKS - KPSS sınavları öncesi okunacak dualar nelerdir? Sınava girerken okunacak dualar

        Sınav öncesi stresinizi azaltacak, zihninizi toparlayacak en etkili duaları biliyor musunuz? LGS, YKS ve KPSS öncesi okunabilecek dualar ve sınav anında iç huzur sağlayacak öneriler...

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        Sınav öncesinde kaygınızı hafifletip odaklanmanızı artıracak duaları merak ediyor musunuz? LGS, YKS ve KPSS adayları için hem sınav öncesinde hem de sınav anında okunabilecek, iç huzur sağlayan önerileri sizin için derledik…

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        SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

        1. KOLAYLIK DUASI

        Okunuşu:

        Allahümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlen ve ente tec‘alül hazne izâ şi’te sehlen.

        Türkçe Anlamı:

        Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Dilediğin zaman zor olanı da kolay kılarsın.

        2. ZİHİN AÇIKLIĞI DUASI (TAHA SURESİ 25-28)

        Okunuşu:

        Rabbişrah li sadri,

        ve yessir li emri,

        vahlul ukdeten min lisani,

        yefkahu kavli.

        Türkçe Anlamı:

        Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.

        3. İLMİ ARTIRMA DUASI

        Okunuşu:

        Rabbi zidni ilmen.

        Türkçe Anlamı:

        Rabbim! İlmimi artır.

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        SINAV ANINDA OKUNABİLECEK DUALAR

        4. BAŞLARKEN OKUNACAK DUA

        Okunuşu:

        Bismillahirrahmanirrahim

        Türkçe Anlamı:

        Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

        5. UNUTKANLIK VE HEYECAN İÇİN DUA

        Okunuşu:

        Allahümme zekkirni minhu ma nesît.

        Türkçe Anlamı:

        Allah’ım! Unuttuğum şeyleri bana hatırlat.

        6. BAŞARI VE HAYIR DUASI

        Okunuşu:

        Allahümme inni es’elüke’t-tevfika ve’n-necah.

        Türkçe Anlamı:

        Allah’ım! Senden başarı ve muvaffakiyet diliyorum.

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