SINAV DUALARI: LGS - YKS - KPSS sınavları öncesi okunacak dualar nelerdir? Sınava girerken okunacak dualar
Sınav öncesi stresinizi azaltacak, zihninizi toparlayacak en etkili duaları biliyor musunuz? LGS, YKS ve KPSS öncesi okunabilecek dualar ve sınav anında iç huzur sağlayacak öneriler...
Sınav öncesinde kaygınızı hafifletip odaklanmanızı artıracak duaları merak ediyor musunuz? LGS, YKS ve KPSS adayları için hem sınav öncesinde hem de sınav anında okunabilecek, iç huzur sağlayan önerileri sizin için derledik…
SINAVA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR
1. KOLAYLIK DUASI
Okunuşu:
Allahümme lâ sehle illâ mâ cealtehû sehlen ve ente tec‘alül hazne izâ şi’te sehlen.
Türkçe Anlamı:
Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Dilediğin zaman zor olanı da kolay kılarsın.
2. ZİHİN AÇIKLIĞI DUASI (TAHA SURESİ 25-28)
Okunuşu:
Rabbişrah li sadri,
ve yessir li emri,
vahlul ukdeten min lisani,
yefkahu kavli.
Türkçe Anlamı:
Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar.
3. İLMİ ARTIRMA DUASI
Okunuşu:
Rabbi zidni ilmen.
Türkçe Anlamı:
Rabbim! İlmimi artır.
SINAV ANINDA OKUNABİLECEK DUALAR
4. BAŞLARKEN OKUNACAK DUA
Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim
Türkçe Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
5. UNUTKANLIK VE HEYECAN İÇİN DUA
Okunuşu:
Allahümme zekkirni minhu ma nesît.
Türkçe Anlamı:
Allah’ım! Unuttuğum şeyleri bana hatırlat.
6. BAŞARI VE HAYIR DUASI
Okunuşu:
Allahümme inni es’elüke’t-tevfika ve’n-necah.
Türkçe Anlamı:
Allah’ım! Senden başarı ve muvaffakiyet diliyorum.