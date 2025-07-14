Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan sahilde romantik anlar
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, tatil paylaşımlarıyla aşklarını, sosyal medyada gözler önüne seriyor
Giriş: 14.07.2025 - 23:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:44
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, tatillerine ara vermeden devam ediyor.
Sinem Kobal, hem tatil anlarından hem de eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları, takipçileriyle buluşturuyor.
Sinem Kobal, sahilde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilmiş, yüzleri görünmeyen romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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