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O yarışmada annesi Ebru Akel'e döndü 'Benim oğlum Sinem ile evlenirse bar köşesinde öldürülür' demişti... 3 yıl sonra oğlu öldü. 'Ben barlarda takılan bir kızım, o da benim peşime gelecek ve öldürülecek' demek istedi. Ata'nın ölüm haberini aldığımızda annem hüngür hüngür ağlayarak beni aradı. Annem 'ben beddua etmedim, sadece Allah bildiği gibi yapsın' dedim dedi. Ata'nın cenazesine gittim. Hakkımı helal ettim... Semra Hanım'ı görmek istemiyorum.