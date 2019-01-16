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En iyi 15 boks filmi

Giriş: 16.01.2019 - 06:15 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Çoğu boksörün hayatında bir film hikâyesi gizlidir. Ringlerde verilen mücadele, hayatla ilgilidir daha çok... Boks, bir yanıyla hepimizin ayakta durabilme, varolabilme kavgamızı yansıtır. Boks filmlerinde, hayatın da acımasız bir ring olduğu düşüncesi geçer aklımızdan... “Creed II: Efsane Yükseliyor”un gösterimde olduğu şu günlerde Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar boks filmlerini hatırladı ve sinema tarihinin en iyi 15 boks filmini seçti...

  • 1Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    1|30

    15. Ali 2001
    Yönetmen: Michael Mann

    Boks sporunun efsane isimlerinden Muhammed Ali'nin 1964 ve 1974 yılları arasında yaşadığı önemli olaylara odaklanan biyografik bir film... Muhammed Ali rolünde Will Smith'i izlediğimiz “Ali”, eleştirmenlerden genelde olumlu tepkiler almış ama gişelerde beklenenin çok altında kalmıştı.

  • 2Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    2|30

    Film Muhammed Ali'nin Sonny Liston'ı yenerek Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını ele geçirmesiyle başlıyor; Müslüman olması, Vietnam Savaşı'na karşı çıkması, bokstan uzaklaştırılması ve 1971'de Joe Frazier maçıyla ringlere dönüşü gibi olaylarla devam ediyor. Yönetmen Michael Mann, Muhammed Ali'nin politik kişiliğini ve ırkçılığa karşı verdiği mücadelenin altını çizmeyi de ihmal etmiyor.

     

  • 3Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    3|30

    14. Boksör 1997
    (The Boxer) Yönetmen: Jim Sheridan

    Eski boksör, IRA üyesi Danny Flynn (Daniel Day Lewis),14 yıllık hapis hayatından sonra 32 yaşında, Belfast'taki evine döner. Kuzey İrlanda'da sürüp giden şiddet döngüsünden artık bunalmıştır ve sakin bir hayat sürmek istemektedir. Yeniden boksa başlar ama bölgedeki IRA militanları Danny'nin örgütü bırakmasından rahatsızdır...

  • 4Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    4|30

    Danny kocası hapiste olan Maggie (Emily Watson) ile duygusal bir yakınlaşma yaşar. “Boksör”ü diğer boks filmlerinden ayıran en önemli özelliği, ana karakteri Danny'nin olgunluğu... Danny, hırslarından arınmış huzur arayan bir boksör ama içinde bulunduğu gergin ortamda mutluğu bulması hiç de kolay değildir.

     

  • 5Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    5|30

    13. Son Şans 2015
    (Southpaw) Yönetmen: Antoine Fuqua

    Boks kariyerinde dibe vuran Billy Hope (Jake Gyllenhaal) kızının vesayetini almak için yeniden ringlere döner... “Son Şans” tanıdık spor filmi klişelerinden hareket etse de iyi yazılmış senaryosu ve başarılı yönetmenliğiyle öne çıkıyor... Billy, ringde tekniği ve zekâsıyla değil, öfkesiyle dövüşüyor.

  • 6Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    6|30

    Film olgunlaşmaya, ayakta durmaya çalışan bir erkeğin öyküsü aynı zamanda... Yönetmen Fuqua, bol ağır çekimli, abartılı, göze hoş gelen stilize çekimlere itibar etmiyor. Mütevazı “televizyon kamerası” açılarını ve tele objektifleri kullanarak gerçek bir boks maçı seyrettiğimiz izlenimini yaratıyor. Bazen de kamerayı ringin içine yerleştirerek dövüşü boksörlerin bakış açısından anlatıyor. Filmin gerçekçiliğine en büyük katkılardan biri kuşkusuz Jake Gyllenhaal’ın müthiş performansından geliyor.

     

  • 7Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    7|30

    12. Cinderella Man 2005
    Yönetmen: Ron Howard

    1930'lu yıllarda Büyük Bunalım döneminde boks ringlerine dönen, Cinderella Man olarak da tanınan James B. Braddock'un gerçek hayat hikâyesi... Eski boksör Braddock (Russell Crowe),o yıllardaki birçok kişi gibi işsiz ve parasız kalmıştır. Ailesini geçindirmek için yeniden ringlere dönmek ister.

  • 8Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    8|30

    Hiç kimse onun başarılı olabileceğine, ringlerde tutunabileceğine inanmaz ama Braddock'un motivasyonu herkesten daha güçlüdür... Ailesi için sonuna kadar mücadele etmeye hazırdır. Boks tarihinin en unutulmaz efsanelerinden birini yazan Braddock, 1930'lu yıllarda insanlara umut veren bir kahraman olmuştu.

     

  • 9Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    9|30

    11. Olli Maki'nin En Mutlu Günü 2017
    (Hymyilevä mies) Yönetmen: Juho Kuosmanen

    Finli boksör Olli Maki'nin gerçek hikâyesi... Olli, amatör bokstaki mükemmel kariyerinin ardından profesyonel olmuştur... Menajeri ona, 1962 yılında Tüysiklet Dünya Şampiyonu Amerikalı boksör Davey Moore'la Helsinki'de bir unvan maçı ayarlar. Ama Olli bedenen ve ruhen hazır değildir.

  • 10Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    10|30

    Fazla kiloları vardır. Âşık olduğu kızdan uzak kalmak istemez. Daha da önemlisi, sponsorlarla ilgilenmek, basın toplantılarında iddialı konuşmalar yapmak ve belgesel çeken sinemacılara poz vermek hiç de ona göre işler değildir. O mütevazı, kendi halinde taşralı bir boksördür... Juho Kuosmanen' in yönettiği film, kariyeri başarılarla dolu olan bir boksörün hayatındaki en başarısız maçın hikâyesini anlatıyor...

     

  • 11Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    11|30

    10. Şöhretin Sonu 1956
    (The Harder They Fall) Yönetmen: Mark Robson

    Humphrey Bogart'ın son filmi... Bogart, Budd Schulberg'in romanından uyarlanan filmde, parlak bir spor muhabirliği kariyerinin ardından Arjantinli ağır siklet boksör Toro Moreno'nun (Mike Lane) halkla ilişkilerini yürütmek için Nick Benko (Rod Steiger) tarafından işe alınan Eddie Willis karakterini canlandırıyor.

  • 12Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    12|30

    Paragöz ve güvenilmez Benko'nun tek derdi, Toro'yu en iyi şekilde pazarlayıp üstünden para kazanmaktır. Toro'nun kariyeri, sağlığı ya da psikolojisiyle hiçbir şekilde ilgilenmez... Eddie Willis, kendisine güvenen Toro ile maaşını veren Nick arasında kalır. Ahlaki açıdan ne yapması gerektiğine karar vermeye çalışır...

     

  • 13Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    13|30

    9. Girlfight 2000
    Yönetmen: Karyn Kusama

    Diana, liseden kovulmak üzere olan, 18 yaşında, kavgacı ve öfkeli bir kızdır... Erkek kardeşini almak için gittiği spor salonunda, babasından gizli olarak boks eğitimi almaya karar verir. Kısa sürede boksa büyük bir yeteneği olduğu ortaya çıkar... Bu arada, aynı yerde çalışan genç boksör Adrian'la aralarında duygusal bir yakınlaşma olur...

  • 14Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    14|30

    “Girlfight” iyi bir boks filmi olmanın ötesinde karakterlerini derinlemesine ele almayı başaran sağlam bir dram. Senaryoyu yazan ve filmi yöneten Karyn Kusama, Cannes'da Gençlik Ödülü'nü, Sundance'te ise en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı. Michelle Rodriguez, ilk filminde, Diana rolünde harika bir performans çıkarıyor.

     

  • 15Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    15|30

    8. Rocky Balboa 2006
    Yönetmen: Sylvester Stallone

    Altıncı Rocky filmi... Serinin en iyilerinden biri. İlkinden 30 yıl sonra gösterime giren film, artık emekli olmuş Rocky'nin son bir maç için ringlere dönüşünü anlatıyor... Adrian'ın kaybının acısını hâlâ atlatamayan Rocky, küçük bir İtalyan restoranı işletmekte, müşterilere anılarını anlatmaktadır.

  • 16Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    16|30

    Bir televizyon kanalı, Rocky ile ağırsiklet dünya boks şampiyonu Mason “The Line” Dixon'ı sanal ortamda karşılaştırır. Bilgisayardaki maçı Rocky kazanınca, menajerler ikisini gerçek bir maçta karşı karşıya getirmek için harekete geçer... Yazar ve yönetmen Stallone, ilk filmin ruhunu, havasını yeniden yakalıyor; spor filmiyle dramı başarıyla buluşturuyor.

     

  • 17Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    17|30

    7. Altın Eldiven 1962
    (Requiem for a Heavyweight) Yönetmen: Ralph Nelson

    Bir zamanların gelecek vadeden boksörü Mountain Rivera (Anthony Quinn),artık kariyerinin son demlerindedir. Genç bir boksör tarafından ringde feci derecede hırpalanır... Artık profesyonel boks yapması tehlikedilir.

  • 18Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    18|30

    Sosyal hizmetlerde çalışan Grace Miller (Julie Harris) ona bir çocuk kampında danışmanlık işi ayarlamaya çalışırken menajeri (Jackie Gleason) hâlâ ondan para kazanmanın yollarını arar, onu gösteri ağırlıklı güreş karşılaşmalarına çıkarmak için uğraşır... 1956 tarihli bir TV dizisinden sinemaya uyarlanan filmin açılış sahnesinde Rivera'yı döven boksörün Muhammed Ali olduğunu belirtelim...

     

  • 19Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    19|30

    6. Dövüşçü 2010
    (The Fighter) Yönetmen: David O. Russell

    En iyi film dahil 7 dalda Oscar’a aday olan yapım, Micky Ward‘un gerçek hayat hikâyesinden esinleniyor. Yetenekli genç boksör Ward (Mark Wahlberg),“hayal edilemeyecek kadar tuhaf” bir aileye sahip. Üvey abisi Dicky (Christian Bale),tam bir keş.

  • 20Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    20|30

    Kendine bile hayrı yok ama Ward’un antrenörü... 10 çocuklu antipatik, dominant anne Alice (Melissa Leo) ise oğlunun menajeri... Her ikisi de sorumsuzluklarıyla Ward’un boks hayatını bitirme noktasına getiriyorlar. Dibi gören Ward ise sevgilisi Charlene‘in (Amy Adams) manevi desteğiyle her şeye sıfırdan başlıyor... Kenar mahalle hayatını keskin bir gerçekçilik duygusuyla vermeyi başaran O. Russell, boks sahnelerini kurguyla, efektle, sesle cilalamamış. Ringdeki mücadeleyi sakin, yalın, gerçekçi bir üslupla çekmiş.

     

  • 21Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    21|30

    5. Boksörün Dünyası 1972
    (Fat City) Yönetmen: John Huston

    Biri genç, diğeri tecrübeli iki boksörün hikâyesi... Birinin kariyeri düşüşe geçmiştir, diğeri ise henüz her şeyin başındadır. Leonard Gardner'ın kendi kitabından sinemaya uyarladığı film, profesyonel boks dünyasını gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor.

  • 22Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    22|30

    Bir yükseliş ya da başarı hikâyesinden çok karakterlerin gündelik hayat içindeki sorunlarına odaklanıyor. John Huston'ın yönettiği film karanlık ve hüzünlü yaklaşımıyla tüm zamanların en gerçekçi boks filmlerinden biri. Deneyimli boksörü Stacy Keach, genç olanı ise Jeff Bridges oynamıştı.

     

  • 23Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    23|30

    4. Creed: Efsanenin Doğuşu 2015
    (Creed) Yönetmen: Ryan Coogler

    Rocky serisinin yedinci, Creed'in ise ilk filmi... Hikâyenin yeni kahramanı Rocky'nin rakibi ve dostu Apollo Creed'in gayri meşru oğlu Adonis Creed (Michael B. Jordan)... Apollo'nun dul eşi tarafından büyütülen Adonis, geleceği parlak iyi eğitimli, varlıklı bir genç ama ringlerde dövüşmekten vazgeçemiyor... Boks tutkusunun kökeninde ıslahevinde geçirdiği yılların acısı ve babasız büyümenin öfkesi var.

  • 24Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    24|30

    Boks hayatında ona yardımcı olacak kişi ise elbette Rocky Balboa... “Creed” klişeleri ve aşırı duygusallığı ihmal etmeyen ama hiçbir anında vasat olmayan bir film. Ryan Coogler'ın yönetmenliği de mükemmel.

     

  • 25Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    25|30

    3. Milyonluk Bebek 2004
    (Million Dollar Baby) Yönetmen: Clint Eastwood

    Yoksul bir aileden gelen Maggie (Hilary Swank),hırslı bir boksördür. Spor salonu sahibi, aksi ihtiyar Frankie’den (Clint Eastwood) eğitim almak ister. Frankie, kızın disiplini ve arzusundan etkilenir ve onu çalıştırmaya başlar. İlk başta her şey yolunda gider ama bir üst lige çıkmak istediklerinde işler zorlaşır.

  • 26Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    26|30

    Ama ikisi de sonuna kadar gitmek konusunda kararlıdırlar. “Kızgın Boğa” kadar gerçekçi, “Rocky” kadar duygusal ama her ikisinden de çok daha üzücü ve göz yaşartıcı bir film... İnsanı her seyrettiğinde ağlatabilir. 4 Oscar kazanmıştı.

     

  • 27Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    27|30

    2. Rocky 1976
    Yönetmen: John G. Avildsen

    Rocky Balboa efsanesini başlatan film... Rocky, kendi halinde, yalnız yaşayan bir boksördür. Kariyeri hiçbir zaman çok iyi gitmemiştir. Sıradan bir boksör olarak tanınır... İtalyan Aygırı olarak anılması nedeniyle Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Apollo Creed tarafından rakip olarak seçilir.

  • 28Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    28|30

    Creed öylesine güçlüdür ki, çoğu kişi bu maçın sadece bir şov olacağını düşünür. Rocky de zaten kazanmak için değil rezil olmamak için çıkacaktır ringe. Tek hedefi serseri değil, boksör olduğunu ispat etmektir. Motivasyonunu ise sevdiği kadından alır. Serinin ilk filmi hüzünlü, romantik ve aynı zamanda heyecan verici... Stallone, oyunculuğuyla kalbimize dokunmayı başarıyor.

     

  • 29Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    29|30

    1. Kızgın Boğa 1980
    (Raging Bull) Yönetmen: Martin Scorsese

     

     

     

    Ortasıklet dünya şampiyonu Jake LaMotta’nın ringlerdeki yükseliş ve düşüş hikâyesi... LaMotta ringde boksörlerle, gerçek hayattaysa kendi ruhuyla dövüşür. Kompleksleri, özgüvensizliği ve kıskançlığı nedeniyle evliliğinde bir türlü huzur bulamaz; profesyonel hayatını çıkmaza sokar. 

  • 30Sinema tarihinin en iyi boks filmleri
    30|30

    Karısını bezdirir, en büyük yardımcısı olan kardeşini hayatından uzaklaştırır. Ringde dövüşürken artık kendisine hiçbir inancı kalmamıştır. Kendi yıkımını kendi hazırlar... Scorsese’nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen siyah beyaz filmde Robert De Niro, unutulmaz bir performans çıkarıyor. Tüm zamanların en iyi spor filmlerinden biri...

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