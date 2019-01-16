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Fazla kiloları vardır. Âşık olduğu kızdan uzak kalmak istemez. Daha da önemlisi, sponsorlarla ilgilenmek, basın toplantılarında iddialı konuşmalar yapmak ve belgesel çeken sinemacılara poz vermek hiç de ona göre işler değildir. O mütevazı, kendi halinde taşralı bir boksördür... Juho Kuosmanen' in yönettiği film, kariyeri başarılarla dolu olan bir boksörün hayatındaki en başarısız maçın hikâyesini anlatıyor...