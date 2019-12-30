Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

2019'da 405'i yeni film olmak üzere 622 yerli ve yabancı filmler 58.698.279 kişi tarafından izlenirken 965.547.772 ₺ hasılat elde edildi.

2018'e oranla izleyici sayısında, % 16.6 azalma olmasına rağmen bilet ücretlerinin arması nedeniyle hasılatta ise % 7.7 artış görüldü.

2019'da Türk filmleri 33.039.950 kişi tarafından izlenirken elde edilen hasılat 519.995.719 ₺.

Bir önceki yıla oranla izleyici sayısında % 26, hasılatta ise % 4.5 düşüş yaşandı.

Sinemada izleyici sayısının neden düştüğü, yılın en çok ve en az izlenen filmlerinin hangileri olduğu, türlerine göre filmlerin izleyici sayıları - hasılatları 2019'daki sinema olayları ve daha birçok ayrıntı yarın Habertürk'te...



2019'un son haftasında en çok izlenen film 'Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe' oldu.

Animasyon türündeki film, 586.963 kişi ve 10.363.671 ₺ ile açıldı.

Gösterime geçtiğimiz yıl giren 'Rafadan Tayfa Dehliz Macerası' ise 243.696 kişiyle açılmış toplamda 1.802.339 kişi tarafından izlenip 20.455.470 ₺ hasılat elde etmişti.