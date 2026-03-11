Canlı
        Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü

        Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü

        Sinop'ta bir kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Kafede silahlı saldırı: 1 ölü

        Sinop'ta bir kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.40'ta Gazi Caddesi'nde bir kafede meydana geldi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Edinilen bilgiye göre, kafede oturan İlker K., henüz bilinmeyen bir nedenle E.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan İlker K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker K., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan ve yoğun çaba sarf edilen yaralı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekipleri şüpheli şahsı Uğur Mumcu Meydanı mevkiinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        26 yıllık yuvaya kardeş hançeri: 18 bıçak darbesiyle gelen veda

        İzmir'de arsa anlaşmazlığı nedeniyle Almanya'dan gelerek ablasını öldürüp eniştesini ağır yaralayan cinayet zanlısı, polis ekiplerine teslim oldu. Olaydan sağ kurtulan adam ve kızı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katil zanlısının en ağır cezayı alması için adalet çağrısında bulundu. (İHA) 

