Sır perdesi aralanıyor: En mutlu ülkelerdeki insanların hayatlarında uyguladığı kurallar

14 Şurada Paylaş!









LASTİK ÇİZME GİYMEK

İskandinavlar, günlük hayatlarında lastik çizme giymeyi tercih ediyorlar. Büyük su birikintilerinden bile koruması, ayağınızı terletmeyecek şekilde üretilerek soğuğun içeriye girmesine izin vermemesi gibi sebepler, bu çizmeleri tercih etmelerini sağlıyor.

Kaynak: Finnish Road Safety Council, Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD), Journal of Happiness Studies, NY Post, Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, Bright Side