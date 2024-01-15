Sır perdesi aralanıyor: En mutlu ülkelerdeki insanların hayatlarında uyguladığı kurallar

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VİKİNGLER GİBİ BESLENMEK Dahiliye dergisinde yayınlanan araştırmada 309 kişi ve İngiltere Tıp dergisinde 459 kişi üzerinde yapılan araştırmalara göre, kırmızı balığın sağlıklı olduğu, kolesterolü ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği bulundu. Bunun yanı sıra çilek, mantar, kuruyemiş ve tam tahıllı ekmek gibi yiyecekleri de tüketmek İskandinav yaşam tarzının bir parçası olarak görülüyor.

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SOĞUĞA ALIŞKIN OLMAK İskandinavlar soğuk havanın faydalarını çok iyi bildikleri için kışın bebek arabalarını içinde uyuyan bebekleriyle birlikte dışarıda bırakıyorlar. Yapılan bazı araştırmalar, daha soğuk havaların vücuda birçok faydası olabileceğini gösteriyor, örneğin; uyku ve iştah kalitesini artırabilir, iltihaplanmayı azaltmanıza yardımcı olabilir. Soğuk havalarda dışarıda yürümek veya duşunuzu soğuk suyla bitirmek gibi yöntemler de soğuğa alışmanıza yardımcı olabilir. SOĞUK HAVALARDA DIŞARIDA UYUTULAN BEBEKLERE DAİR HABERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ