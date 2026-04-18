        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta devlet desteğiyle meyve fidanı dikti | Son dakika haberleri

        Şırnaklı çiftçi devlet desteğiyle 25 dönüm arazisine meyve fidanı dikti

        Şırnaklı çiftçi, devletten aldığı destekle 25 dönüm arazisine Bursa ilinden getirilen meyve fidanları dikti. Çiftçi İdris Öter, "İnşallah 3 yıl sonra verimini alacağız. Sürekli destek çıkan kurum amirlerimize çok teşekkür ederim. Destek verilirse köylünün tamamı boş arazisini değerlendirecektir" dedi

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 11:41
        Şırnaklı çiftçi, devletten aldığı destekle arazisini Bursa ilinden getirilen fidanlarla meyve ağacı bahçesine çevirdi.

        Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde devletin yüzde 70 hibesinden yararlanan çiftçi, 25 dönüm arazisinin tamamında meyve fidanları dikti.

        Hem kaymakamlık hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında hayata geçen projeyle 3 çiftçi arsasında cennet hurması, ayva ve armut fidanlarını toprakla buluşturdu.

        Çiftçi İdris Öter, yıllardır boş arazisini değerlendirmek için devletten destek talep ettiğini ve talebinin olumlu karşılandığını söyledi.

        İlçede yüzde 70 hibeli bir proje olduğunu belirten Öter, "Sağ olsunlar hem Kaymakamımız Mehmet Furkan Taşkıran, hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Salih Aktaş ve ekibi bize destek verdi. 25 dönüm üzerinde şimdi fidan dikimi yapıyoruz. İnşallah 3 yıl sonra verimini alacağız. Sürekli destek çıkan kurum amirlerimize çok teşekkür ederim. Destek verilirse köylünün tamamı boş arazisini değerlendirecektir" dedi.

