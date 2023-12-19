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        Haberler Spor Futbol Şırnak'ta olaylı maç: Önce hakeme sonra rakip takım oyuncularına saldırı - Futbol Haberleri

        Şırnak'ta olaylı maç: Önce hakeme sonra rakip takım oyuncularına saldırı

        Şırnak'ta 1. Amatör Lig'de Kumçatıspor oyuncuları, Cizre Diclespor karşılaşmasında önce hakemlere, ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor´un takım otobüsüne saldırdı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsak´ın burnu kırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:46
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        Hakem ve rakip takım oyuncularına saldırı!
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        Şırnak'ta amatör ligde oynanan bir maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya jandarma ekipleri müdahale etti.

        Şırnak'ta 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kumçatı Spor ile Cizre Dicle Spor, Kumçatı beldesindeki statta karşı karşıya geldi.

        Cizre Dicle Spor’un 2-1 üstünlüğü ile devam eden maçın 90. dakikasında Kumçatı Sporlu futbolcular maçı yöneten hakemlerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcuların hakeme saldırıda bulunduğu ve bir hakemin yaralandığı öğrenildi.

        Daha sonra iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgaya, jandarma ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşanan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

        Öte yandan atılan taşlar nedeniyle Cizre Dicle Sporlu futbolcuları taşıyan otobüsün camı da kırıldı.

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