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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Siro, ICBC Turkey ile uzun vadeli yatırım kredisi anlaşması imzaladı - Teknoloji Haberleri

        Siro, ICBC Turkey ile uzun vadeli yatırım kredisi anlaşması imzaladı

        Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası ICBC Turkey ile 400 milyon yuanlık kredi anlaşmasına imza attı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:33
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        400 milyon yuanlık kredi anlaşması
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        Siro’dan yapılan açıklamaya göre, Gebze Bilişim Vadisi’ndeki Siro yönetim merkezinde gerçekleşen imza törenine, Siro ve ICBC yöneticileri ile Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong katıldı. Anlaşmaya göre Siro, ICBC Turkey’nin sağlayacağı 400 milyon yuan tutarındaki krediyi, iki yıl geri ödemesiz, toplam beş yıl vadeli olarak kullanacak. Temiz enerji dönüşümünde önemli bir oyuncu olacak Siro bu "yeşil" finansmanı, batarya hücresi dahil AR-GE ve üretim yapacağı yeni kampüsündeki inşaat, makina ve ekipman yatırımları kapsamında değerlendirecek.

        "BU ANLAŞMA BİZİ HEDEFLERİMİZE YAKLAŞTIRACAK"

        Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen Siro Ticari Genel Müdürü Naci Özgür Özel, ICBC Turkey ile temiz enerji depolama teknolojileri geliştirme ve üretim yatırımının finansmanına katkı sağlayacak uzun vadeli bir kredi anlaşmasına imza atmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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        Ocak 2023’ten bu yana Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Siro Batarya Teknoloji Merkezi’nde batarya modül ve paketlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Özel, "24 Nisan’da inşaat başlangıç töreni yaptığımız Gemlik’teki batarya geliştirme ve üretim kampüsümüzün inşaatı ise tüm hızıyla sürüyor. Kampüsümüze 2024 yılı sonunda geçmeyi, 2026 yılında başlayacak hücre üretimi ile Türkiye’yi çevreleyen, Avrupa’yı da kapsayan geniş bölgede öncü enerji depolama oyuncularından biri haline gelmeyi hedefliyoruz. ICBC Turkey ile yaptığımız bu anlaşma, bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştırması açısından çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Özel, söz konusu 'yeşil finansmanı' Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'ndeki inşaat, makina ve ekipman yatırımları için kullanacaklarını kaydederek, "E-mobilitenin yanı sıra mikro-mobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama gibi uygulamalarımızı Türkiye’nin yanında çevremizdeki 120 ülkeye yaymayı hedefliyoruz. Bölgenin öncü enerji depolama oyuncularından biri olma hedefimize güçlü iş birlikleriyle adım adım ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

        "İSTİHDAMI ARTIRAN PROJELER İÇİN YENİLİKÇİ BİR ÖRNEK"

        ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Qian Hou da Siro ile finansal iş birliğine imza atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Global sürdürülebilirlik vizyonumuz ve Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme misyonumuz kapsamında önemli bir iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Siro'nun enerji dönüşümünü önemli ölçüde hızlandıracak bu yatırım, aynı zamanda Türkiye'nin teknolojik alandaki uluslararası başarısının, küresel rekabette kendini konumlandırmasının ve yerli otomotiv yatırımının ayrılmaz bir parçası olarak marka değerini artırmasının da bir parçasıdır. Bu çok değerli iş birliğini uzun vadeli, katma değeri yüksek ve istihdamı artıran projelere sağladığımız finansman modelinin yenilikçi bir örneği olarak görüyoruz."

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