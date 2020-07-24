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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Şişecam'ın grup şirketleriyle birleşmesi dolayısıyla yapılacak olacak bedelli sermaye artışına onay verdi. SPK tarafından dün akşam yayımlanan bültene göre Şişecam'ın sermayesi 2.25 milyar liradan, 3.06 milyar liraya yükselecek.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin ana iştirakleri konumundaki Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşmesine ilişkin çalışmalar 30 Ocak 2020 tarihinde başlatılmış, 27 Nisan 2020 tarihinde ise SPK’ya resmi başvuru yapılmıştı.

SPK tarafından 23Temmuz 2020 tarihinde verilen onayın ardından 26-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında birleşme özel gündemiyle gerçekleştirilecek olan Şişecam ve söz konusu ana iştiraklerinin Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında birleşme işlemine ilişkin karar alınması bekleniyor. Genel Kurullar sonrasında da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme sürecinin Eylül ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, tüm faaliyet alanlarının tek şirket çatısı altında toplanması sonucunda Topluluğun yarattığı ekonomik değer ve sahip olduğu rekabet gücünün artacağına işaret ederek, “Bu birleşmeyle daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek bir hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz. Küresel salgın sonrasındaki yeni dünya düzeninde, değişen konjonktüre uyum sağlayabilmek için gerekli altyapıya sahip kurumlar avantaj yakalayacak. Birleşme hamlemiz bu açından da büyük önem taşıyor. Yeni normalde de Şişecam’ın iddialı küresel hedeflerine ulaşması için ana faaliyet alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik adımların yanı sıra gelecek vaat ettiğine inandığımız yeni iş alanlarındaki yatırım fırsatlarını da takip edeceğiz” diye konuştu.

Kırman, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerine dikkat çekerek, “Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda, küresel yapılanmamızın olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi tek şirket çatısı altında toplamak üzere bu yılın başında yola çıktık. Şişecam’ın küresel rekabette gücüne güç katacak olan birleşme işlemine ilişkin yasal süreç beklendiği şekilde ilerliyor. Onaylanan SPK başvurumuz kapsamında birleşmeye ilişkin Genel Kurul toplantılarını gerçekleştireceğiz. Söz konusu birleşme işlemi tamamlandığında da Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz Şişecam olacak” diye konuştu.

YENİ DÜZENDE ÇEVİK VE HIZLI KURUMLAR AVANTAJ YAKALAYACAK

Topluluğun tüm faaliyet alanlarının tek şirket çatısı altında birleşmesiyle Şişecam’ın yarattığı ekonomik değerin ve sahip olduğu rekabet gücünün artacağını vurgulayan Kırman, “85 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle birleşme sürecini tamamlayacak olan Şişecam, sürdürülebilir değer yaratan büyüme stratejisi doğrultusunda birçok alanda sinerji yaratma imkanına kavuşacak. Böylece daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki ve yönetsel altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek bir hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz” dedi.