Şişecam yeni GES yatırımını devreye aldı

Türkiye’nin global şirketlerinden ve başta gelen küresel cam üreticilerinden biri olan Şişecam, enerji dönüşümüne yönelik yatırımlarına devam ediyor. Şirket, daha önce 7 farklı tesisinde devreye aldığı toplam 25 MW kurulu güce sahip öz tüketim amaçlı GES yatırımlarına, İş Enerji iş birliğiyle Manisa’da hayata geçirdiği 20 MW kapasiteli yeni santrali ekledi. Bu yatırımın tamamlanmasıyla Şişecam’ın toplam GES kurulu gücü yaklaşık 2 katına çıkarak 45 MW’a ulaştı.

Şişecam’ın enerji dönüşüm stratejisinin parçası olarak, farklı lokasyonlarda İş Enerji iş birliği ile hayata geçirilecek ilave rüzgâr ve güneş enerji santralleriyle yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin, 2027 yılına kadar devreye alınacak 100 MW’ı aşan ek kapasite ile desteklenmesi hedefleniyor.

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"YATIRIMLARIMIZIN KAPSAMI VE ÇEŞİTLİLİĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, GES yatırımlarının şirketin enerji dönüşümündeki stratejik önemini şu sözlerle değerlendirdi:

“GES projelerimiz, enerji dönüşüm stratejimizin temel unsurları arasında yer alıyor. İş Enerji ile birlikte hayata geçirdiğimiz Manisa GES projesi de sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm yolculuğumuzda attığımız güçlü adımlardan biri. Küresel jeopolitiğin ortaya çıkardığı güncel gelişmeler de bu santrallerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Şişecam olarak üretimde elektrifikasyon oranını artırmayı, karbon emisyonlarımızı azaltmayı ve bu amaçla yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Yeşil dönüşümde hız kesmeyerek, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu alandaki yatırımlarımızın kapsamı ve çeşitliliği artarak devam edecek.”

Yücel, ulusal ve uluslararası enerji politikalarının da bu dönüşümü desteklediğini vurgulayarak şunları söyledi:

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“Türkiye’de hayata geçirilmesi planlanan Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve AB’nin kar8bon düzenlemeleri, şirketlerin enerji dönüşümünü hızlandıran temel araçlar arasında yer alıyor. Müşterilerimizin sürdürülebilir ürünler ve düşük karbonlu üretim süreçlerine yönelik beklentilerinin hızla artması da bu alandaki yatırımlarımızı yalnızca çevresel değil; aynı zamanda ticari ve stratejik bir gereklilik haline getiriyor. Sürdürülebilirlik, değer zincirinin tamamında rekabetçiliği belirleyen temel unsurlardan biri durumunda. Şişecam olarak değişen müşteri beklentilerine yanıt vermek ve regülasyonlara proaktif şekilde uyum sağlamak adına enerji dönüşümünde aktif rol almaya, İş Enerji gibi güçlü iş ortaklarıyla projelerimizi hayata geçirmeye ve doğal kaynaklardan enerji üretimine odaklanmaya devam edeceğiz.”

İş Enerji Genel Müdürü Kayahan Karadaş ise konu ile alakalı olarak şunlara değindi: “Türkiye’nin sanayi dönüşümünde yenilenebilir enerji yatırımlarının kritik bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Bu vizyon ile Manisa’da hayata geçirdiğimiz öz tüketim güneş enerjisi santrali projesi, temiz enerji üretiminin yanı sıra sanayimizin rekabet gücünü ve enerji bağımsızlığını destekleyen önemli bir adım niteliğinde. İş Enerji olarak sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda uzun vadeli ekonomik değer yaratmanın temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. İş Bankası Grubu’nun sürdürülebilir kalkınma vizyonuyla uyumlu şekilde, Türkiye’nin enerji dönüşümünü hızlandıracak, karbon ayak izini azaltacak ve reel sektörün yeşil dönüşümünü destekleyecek projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Şişecam ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yenilenebilir enerjinin sanayide daha yaygın kullanımına yönelik güçlü bir örnek oluştururken, ülkemizin düşük karbonlu geleceğine katkı sunma hedefimizin de somut bir yansımasıdır.”

KARBON SALIMINI YILDA 28 BİN TON AZALTMA HEDEFİ

Şişecam’ın 2025 yılında öz tüketim tesislerinden ürettiği elektriğin toplam küresel tüketimi içindeki oranı yüzde 51’e ulaştı. Mevcut GES yatırımlarına Manisa’da devreye aldığı yeni kapasiteyi de ekleyerek yıllık yaklaşık 66 GWh yenilenebilir enerji üretmeyi hedefleyen Şişecam bu üretimle, global elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 2’sini karşılayarak yıllık yaklaşık 28 bin ton karbon salımının önüne geçecek.

Şişecam’ın GES yatırımları, karbon nötr üretim yolculuğunun temel yapı taşları arasında yer alırken; şirketin enerji maliyetlerini daha etkin yönetmesine ve konjonktürün de belirginleştirdiği riskleri azaltmasına önemli katkı sağlıyor. Sürdürülebilirlik alanındaki güçlü performansını uzun yıllardır istikrarlı şekilde sürdüren Şişecam, bu yaklaşımının bir yansıması olarak 2016 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.