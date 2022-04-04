Sitrin taşı özellikleri 0:00 / 0:00

Değerli taşlar, mücevher, pahalı hediyelikler ve gösterişli takılar... Doğal taşların popüler olmasıyla birlikte tüm bunların yerini enerjisinin yoğunluğuna göre popülerliği değişebilen taşlar aldı. Kötü enerjiden korunmak için, sağlıklı olmak için, şansın açılması için ve aklınıza gelmeyecek pek çok nedenden sahip olmak istenen doğal taşların içinden Sitrin Taşının Faydaları ve Özellikleri merak ediliyor...

Sitrin Taşı Nedir?

Sitrin taşı ya da bir diğer yazılışıyla Citrine taşı aslında halk arasında para taşı ya da tüccar taşı gibi isimlerle anılan doğal taşın ta kendisi. Sitrin Taşı Özellikleri doğal taşlara meraklı olanların gündeminde. Gelin Sitrin Taşı Özelliklerini birlikte inceleyelim...

İçeriğindeki bol miktarda demir sebebiyle soluk sarı bir renge sahip olan sitrin taşı kuvars grubu taşlarından biridir. Sitrin taşının ismi Yunanca limon anlamına gelen citron kelimesinden gelmektedir.

Sitrin taşının temel özelliği ise içinde donmuş su bulundurmasıdır. Öyle ki eğer sitrin taşı kırılırsa bu su sıvı hale gelecek ve akacaktır. Oldukça sert ve güçlü bir taş olan sitrin taşının işlenmesi çok zordur.

Antik dönemlerde sitrin taşının başlıca kullanım alanı yılan soktuğunda zehirlenmemek için taşınan bir koruyucu olmasıymış. İçeriğinde demirin yanı sıra bol miktarda oksijen, silisyum, kalsiyum, sodyum, lityum, magnezyum ve alüminyum da içeren sitrin taşı bugün hala İspanya, A.B.D, İngiltere, Brezilya, Rusya ve Madagaskar gibi ülkelerde çıkarılıyor ve işleniyor.

Sitrin Taşı Neye İyi Gelir?

Yüzyıllardır çıkarılmaya ve işlenmeye devam eden sitrin taşının nasıl bir taş olduğunu öğrendiğimize göre gelelim Sitrin Taşı Ne İşe Yarar sorusunun cevabına çünkü doğal taşları satın almanın ve saklamanın başlıca amacı bu taşlardan fayda görüleceğine inanılması. İşte madde madde Sitrin Taşı Faydaları...

Sitrin taşı para taşı olduğu kadar bereket taşı olarak da nam salmıştır. Üzerinde sitrin taşı taşıyan kimse parasının bereketinin artacağına inanır. Aynı zamanda sitrin taşının tenle temas etmesi durumunda taşıyan kişinin ruhunu neşe ve mutluluk saracaktır.

Sitrin taşı radyasyonun zararlı etkilerinden koruyucu olarak da kullanılır.

Sitrin taşının kişinin ufkunu genişleteceğine ve başarılı olmasına katkı sağlayacağına da inanılır.

Sitrin taşı bir özelliği ile ametist taşı ile benzerlik gösterir. Yani ikisi de negatif enerjiden korunmaya yardım eder. Ama sitrin taşının ametist taşından bir farkı vardır bu da negatif enerjiyi kendi içine hapsetmez bu da temizlik işlemine daha az ihtiyaç duymasına neden olur.

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak amacıyla kullanılan sitrin taşı gündelik hayatın içinde de bir ferahlatıcı görevi görürü. Yoğun stresin azaltılmasına ve gerginlikten kurtulmaya yarayan sitrin taşı aynı zamanda özgüven problemi yaşayan insanlarda da kendine güvenmesine yardımcı olan bir etki yaratır.

Antik çağlarda yılan zehirlenmesinden korunmak için taşınan sitrin taşı antioksidan özelliği nedeniyle genel olarak zehirli maddelerin etkisinin azaltılmasına ve vücuttan atılmasını hızlandırmaya katkı sağlar.

Sitrin taşının bir diğer özelliği de sindirim ve dolaşım sistemlerinin sağlıklı çalışmasına yardım etmesidir. Ayrıca özellikle kadın sağlığı konusundaki faydaları da göz ardı edilmemelidir. Sitrin taşının kadınların menopoz dönemlerindeki bunalımlı hallerine iyi geldiği söylenir.

Sitrin Taşı Zararları Nedir?

Sitrin taşının bilinen bir zararı bulunmamaktadır ancak Karnelyan taşı ve akuamarin taşı ile birlikte kullanılmaması tavsiye edilir.