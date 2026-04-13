        Sivasspor: 1 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Sivasspor: 1 - İstanbulspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Özbelsan Sivasspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. 4 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 18:12 Güncelleme:
        İstanbulspor 7 maç sonra kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı.

        Ev sahibi ekip 19. dakikada Cihat Çelik ile 1-0 öne geçti. Konuk takımın golleri ise 34. dakikada Ömer Faruk Duymaz, 49'da Cihat Çelik (k.k) ve 63. dakikada ise David Sambissa'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Sivasspor 50 puanda kaldı. 7 maç sonra kazanan İstanbulspor ise 43 puana yükseldi.

        Ligin 36. haftasında Sivasspor deplasmanda Çorum FK'ya konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.

