Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor yönetim kurulunda görev dağılımı! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor yönetim kurulunda görev dağılımı!

        Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un yeni yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:20 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor yönetim kurulunda görev dağılımı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivasspor kulübü'nde 28 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulundaki görev dağılımı belirlendi.

        Gökhan Karagöl başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

        Burak Özçoban: Başkan Vekili

        Yusuf Bozatlı: Başkan Yardımcısı

        Ömer Yaman: Başkan Yardımcısı

        Deniz Kızılırmak: Başkan Yardımcısı

        Nurettin Yıldırım: Kamu Kurumlarından Sorumlu Asbaşkan

        Berkay Doğan: Yurtdışından Sorumlu Asbaşkan

        Necmettin Ateş: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan

        Doğukan Hüseyin Otyakmaz: Futboldan Sorumlu Asbaşkan

        Ahmet Fatih Korkmaz: Stadyum ve Taraftardan Sorumlu Asbaşkan

        Yasin Ocak: Medya ve İletişimden Sorumlu Asbaşkan

        Yücel Aydın: STK ve Kurumlardan Sorumlu Asbaşkan

        Bahadır Yılmaz: Sponsorluklardan Sorumlu Asbaşkan

        Bülent Turan: Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Sorumlu Asbaşkan

        Buğra Güvendi: Sayman

        Mustafa Veske: Lisanslı Ürünlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        İran'da kalan uçaklar geri getiriliyor
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı