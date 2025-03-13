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        Sivasspor’da Manaj ile Simic takımla çalışmalara başladı

        Süper Lig'in 27. haftasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Sivassporlu futbolcular Manaj ile Simic idmanlara başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 00:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 00:07
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        Sivasspor'a Manaj ile Simic'ten iyi haber!
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        Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, Göztepe maçında sakatlanan Manaj ile Simic de idmanlara başladı.

        Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, dinamik koşu ve taktik maçla idmanı tamamladı.

        Göztepe maçında sakatlanan futbolcular Rey Manaj ile Veljko Simic, takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Emrah Başsan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

        Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Hatayspor ile Sivasspor, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.

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