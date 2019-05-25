2018 yazında Sivasspor'a kiralanan ve Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 3 gol 7 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken Douglas, İspanyol basınına açıklamalar yaptı. 2014 yılında transfer olduğu Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcu, birçok kulüpten teklifler aldığını doğruladı.

Adı Galatasaray'la da anılan 28 yaşındaki savunmacı, İspanya'da yayın yapan Diario Sport'a konuştu ve "Sivasspor ile sözleşmem bir süre daha devam edecek. Buradaki insanlara çok saygı duyuyorum. Başkan, başkan yardımcısı... Birçok arkadaşım var" ifadelerini kullandı.

"Gelecekle ilgili bir karar vermem gereken an yaklaşıyor ve burada ligin sona ermesini bekliyorum" diyen Douglas, birçok ülkeden teklifler aldığını duyurdu. "Birkaç kulübün ilgisi ve teklifini duydum, bunları gizleyemem. Ancak sadece Türkiye'den değil, Japonya ve İtalya'dan da teklifler geldi" dedi.

Öncelikle bir tatil yapacağını dile getiren Brezilyalı futbolcu "Daha önce de sıkça söylediğim gibi geleceğimle ilgili alacağım kararları ve kariyer planlarımı sezonun bitmesinin ardından yapacağım. İlk olarak ailemle bu konuda görüşeceğim. Umarım alacağım karar en doğrusu olur" diyerek sözlerini noktaladı.