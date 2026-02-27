Sivil toplum kuruluşlarını müşterileriyle buluşturuyor

Hepsiburada, ‘HepsiYürekten’ programı aracılığıyla STK’ları e-ticaret ekosistemine dahil ederek, sivil toplumun hem görünürlük kazanmasına hem de destekçilerini genişletmesine aracılık ettiğini bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin sivil toplum potansiyelini dijital platforma taşıyan HepsiYürekten, tüketicilerin günlük alışveriş alışkanlıklarını birer sosyal sorumluluk adımına dönüştürüyor. Platformda yer alan 110’dan fazla STK eğitim, sağlık, çevre ve hayvan hakları gibi farklı alanlarda yürüttükleri çalışmaları doğrudan milyonlarca insana sergileme fırsatı buluyor. Müşteriler, platform üzerinden STK’ların destek kartlarından ve ürünlerinden satın alarak destek mekanizmasının parçası oluyor.

Yapılan açıklamada Hepsiburada, 27 Şubat Dünya Sivil Toplum Kuruluşları Günü’nde, herkesi HepsiYürekten aracılığıyla STK’lara destek olmaya davet etti.