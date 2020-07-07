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Türkiye'de 23 şubeyle faaliyet gösteren Sixt, "Gezen Şube" ile araç kiralama sektöründe yeni bir projeye imza attı. Gezen Şube'nin, 10 Temmuz'dan itibaren sırasıyla Bodrum, Çeşme, Bursa ve İstanbul'da hizmet vereceği açıklandı.

Konuyla ilgili bilgi veren Sixt Türkiye Genel Müdür Vekili Murat Timur, Gezen Şube ile rent a car hizmet ağını genişleteceklerini ve yıl sonuna kadar birçok yenilikçi uygulamayı araç kiralama sektörüne kazandıracaklarını belirtti.

Timur, "Gezen Şube uygulamamız ile sabit bir şubemizin verdiği tüm hizmetleri ve filomuzda bulunan tüm marka/model araçları müşterilerimize sunacağız. Volkswagen Crafter'i modifiye ederek oluşturduğumuz gezen şubemizde 2 personel görev yapacak. Müşterilerimizden gelecek talebe göre yıl içinde Gezen Şube sayılarını artırmayı planlıyoruz" dedi.

Sixt rent a car Gezen Şube, 10 Temmuz-10 Ağustos arasında Bodrum, sonrasında sırasıyla Çeşme, Bursa ve ardından İstanbul'da hizmet verecek.