Sizin WhatsApp kararınız ne oldu?

Facebook’un WhatsApp’ın gizlilik ilkelerinde değişiklik yapacağını duyurmasının üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Bu süreçte bireyinden kuruma, geniş kesimlerin tepkisine yol açan yeni şartlar nedeniyle sosyal medya üzerinden önce #WhatsAppSiliyoruz hareketi gündeme damga vurdu. Hemen ardından ise #WhatsAppSilmiyoruz etiketi trend konular listesinde zirveyi zorladı.

Papatya falına dönen bu son 3-4 günlük süreçte, WhatsApp’a alternatif olarak Telegram, Signal ve BiP gibi anlık mesajlaşma ve iletişim platformlarının uygulama mağazalarındaki indirilme sayıları rekor üstüne rekor kırdı.

Uçtan uca şifrelemeden, yedeklemeye; silinen mesajlardan, sesli/görüntülü görüşmeye ve uygulamayı kullanmak için verilen erişim izinlerine WhatsApp, Telegram, Signal ve BiP arasında ne farklar var?

Popüler anlık mesajlaşma platformları arasındaki temel ve de kritik özellikleri de hatırlatarak, siz neye karar verdiniz? Sizin WhatsApp kararınız ne oldu? WhatsApp ile devam mı ediyorsunuz? Yoksa Telegram, Signal veya BİP'e geçenlerden misiniz?