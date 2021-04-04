Snapchat'ten Apple hamlesi!

Apple’ın kullanıcı gizliliğini ihlal eden uygulamaların güncelleme taleplerini reddettiği ortaya çıkmıştı. Veri işleme platformlarını kullanan uygulamalar gizlilik ihlali nedeniyle sorun yaşamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Snapchat ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. Snapchat’in kullanıcıların izni olmadan kişisel verilerini elde etme yollarını aradığını belirten The Financial Times, üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla bu işlemi gerçekleştireceğini açıkladı.

Insider’ın konu hakkındaki sorularını yanıtsız bırakan Snapchat, The Financial Times tarafından yayımlanan raporu doğruladı. Ancak yeni gizlilik kurallarıyla birlikte kullandığı sistemi durduracağını belirtti.

TikTok’un geliştiricisi ByteDance adlı şirketin de Apple’ın yeni gizlilik kurallarını aşacak yöntemler ile ilgili çalışma yaptığı iddia edildi. Buna göre ByteDance, Apple’ın gizlilik kurallarını aşmak için Çin hükümetinin desteklediği araçları test ediyor.

iOS 14.5 ile Apple, uygulamaları kullanıcılara karşı daha şeffaf olmaya zorlayacak. Henüz yeni sürümün ne zaman yayınlanacağı bilinmese de WWDC21 ile tanıtılacağı düşünülüyor.