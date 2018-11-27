Katar Ligi takımlarından El-Garafe'de forma giyen eski Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder, Beyaz TV'de yayınlanan programa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de harika zaman geçirdiğini söyleyen Wesley Snejder, kalbinin hala sarı kırmızı olduğunu söylerken, "Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarı, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Benim hakkımda konuşulması harika. Ben de taraftarı özlüyorum. Galatasaray ve taraftarı hala kalbimde. Bir gün teknik direktör ya da futbolcu olarak Galatasaray'a döneceğim. Galatasaray inşallah Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur" dedi.

"GALATASARAY'A GERİ DÖNECEĞİM"



Fatih Terim'e minnettar olduğunu kaydeden Wesley Sneijder, "Beni Galatasaray'a transfer eden Fatih Terim'dir. Onunla çok iyi ilişkimiz var. ultrAslan dünyanın en iyi taraftarı. Yaptığı işleri beğeniyorum. Youtube'dan hala ailemle birlikte videolarını izliyoruz. Hala kalbimdeler. Galatasaray'a geri döneceğim" diye konuştu.

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