        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SOCAR, 'Palmali'nin açtığı iddialarla ilgili arbitraj davasını kazandı

        SOCAR, 'Palmali'nin açtığı iddialarla ilgili arbitraj davasını kazandı

        2017'de SOCAR'a satılan 10 gemiyle ilgili Palmali Grubu'nun başlattığı arbitraj davasında hakem heyeti kararını verdi. Londra'da yürütülen süreçte, iş insanı Mübariz Mansimov'un yönettiği Palmali'nin iddiaları hukuki ve fiili dayanak bulunmadığı gerekçesiyle tamamen reddedildi

        Giriş: 16.03.2026 - 13:18
        SOCAR arbitraj davasını kazandı

        SOCAR'a 2017 yılında Palmali tarafından satılan 10 gemiyle ilgili açılan arbitraj davaları sonuçlandı. Hakem heyeti, Palmali Grubu'nun iddialarını reddetti.

        Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlığı bulunan iş insanı Mübariz Mansimov tarafından yönetilen Palmali Grubu'na bağlı şirketler, Haziran 2023'te çeşitli iddialar ileri sürerek arbitraj sürecini başlatmıştı. Süreç, Kasım 2025'te Londra'da gerçekleştirilen ve üç hafta süren duruşmaların ardından tamamlandı.

        Duruşmalar sırasında Mansimov ile Palmali tarafının diğer tanıkları bizzat ifade verdi. Palmali tarafı, İngiltere ve ABD merkezli hukuk firmaları ile İngiliz avukatlardan oluşan bir ekip tarafından temsil edildi.

        Şubat 2026'da üç üyeden oluşan hakem heyeti tarafından verilen kararda, Palmali'nin ileri sürdüğü iddiaların hukuki ve fiili bir dayanağı bulunmadığı tespit edildi. Heyet, söz konusu iddiaları çeşitli gerekçelerle tamamen reddetti.

        Karar, London Maritime Arbitrators Association kuralları ve tarafların uyuşmazlığa uygulanmasını kabul ettiği İngiliz hukuku çerçevesinde verildi.

        Bu kapsamda kararın nihai ve bağlayıcı olduğu, karara karşı temyiz yolunun bulunmadığı belirtildi.

