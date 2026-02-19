Sofyan Amrabat'ın yeni adresini duyurdular!

Kiralık olarak Real Betis'te forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Sofyan Amrabat için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Faslı orta saha oyuncusunun, gelecek sezon için başka bir İspanyol ekibiyle anlaştığı öne sürüldü.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Villarreal, Sofyan Amrabat ile gelecek sezon için anlaşma sağladı.

GÖZLER FENERBAHÇE'DE

Villarreal'in bu hamlesiyle birlikte gözler, Amrabat'ın bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha için 9 ile 10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği ve İspanyol ekibiyle pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu kaydedildi.

SEZON KARNESİ

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Real Betis'te 11 maça çıktı ve 721 dakika sahada kaldı. Amrabat yaşadığı sakatlık nedeniyle ocak ayından beri forma giyemiyor.