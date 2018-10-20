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Ardından Hasan Kabze takımını 3-1'lik skora ulaştıran golü kaydetti. Semih Şentürk ve Ayhan Akman ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın golleriyle skor 5-2 oldu. Maçın son golünü Faruk Atalay atarken, karşılaşma 5-3 tamamlandı.