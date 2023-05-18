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ŞOK aktüel 23 Mayıs kataloğu yayında! İşte aktüel ürünler listesi...

ŞOK aktüel kataloğunda mayıs ayına özel indirimler dikkat çekti. ŞOK'ta bu hafta; gıda ürünlerinden, kozmetik malzemelere, küçük ev eşyalarından, mobilya takımlarına, teknolojik aletlerden, dekorasyon ürünlerine birçok ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte ŞOK 23 Mayıs aktüel kataloğu indirimli ürünler tam liste...

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  • ŞOK'a küçük ev aletleri ve petshop ürünleri geliyor! İşte ŞOK aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu ve fiyat listesi

    ŞOK Marketler'de haftanın indirimleri alışveriş takipçileri tarafından gündeme geldi. Birçok kategoride onlarca üründe yapılan indirim ile ŞOK aktüel ürünler listesi merak konusu oldu. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte ŞOK 23 Mayıs kataloğu ile haftanın fırsatları...
  • ŞOK'a küçük ev aletleri ve petshop ürünleri geliyor! İşte ŞOK aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu ve fiyat listesi

    3'ü 1 Arada Retro Smoothie Blender Seti 649 TL

    Akıllı Çöp İstasyonlu Root Vacuum & Mop Süpürge 9.999 TL

    Şarjlı Yağ Ölçer Akıllı Tartı Baskül 329 TL

    6K Ultra HD Android TV Box 999 TL
  • ŞOK'a küçük ev aletleri ve petshop ürünleri geliyor! İşte ŞOK aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu ve fiyat listesi

    4'ü 1 Arada Led Işıklı Oyun Seti 449 TL

    5i 1 Arada Saç Şekillendirici 639 TL

    5'i 1 Arada Otomatik Doğrama ve Rende Makinesi 899 TL 

    Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 659 TL 
  • ŞOK'a küçük ev aletleri ve petshop ürünleri geliyor! İşte ŞOK aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu ve fiyat listesi

    25mm Wag Dalga Maşası 399 TL

    LED Göstergeli Seramik Kablosuz Şarjlı Saç Maşası 459 TL

    Afro Dalga Saç Şekillendirici Maşa 299 TL
  • ŞOK'a küçük ev aletleri ve petshop ürünleri geliyor! İşte ŞOK aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu ve fiyat listesi

    Portatif Buharlı Kırışık Giderici 499 TL 

    Kedi Taşıma Çantası 169 TL 

    2 Gözlü Mama ve Su Kabı 59,95 TL 
  • ŞOK'a küçük ev aletleri ve petshop ürünleri geliyor! İşte ŞOK aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu ve fiyat listesi

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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