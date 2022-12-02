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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 Aralık 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu çıktı!

ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu çıktı. ŞOK market cumartesi fırsatları indirimli ürünleri belli oldu. 3 Aralık 2022 bu hafta ŞOK kataloğunda; 16 Beyaz Turbo Ankastre Set 3999 TL'den, 256 GB Kırmızı akıllı cep telefonu 28299 TL'den, Stand Mikser 1449'den satışa sunulacak. İşte 3-6 Kasım 2022 ŞOK market aktüel ürünler kataloğu...

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  • ŞOK kataloğunda bu hafta beklenen akıllı telefon fırsatı! ŞOK 3 Aralık 2022 kataloğu çıktı! ŞOK market aktüel indirimli ürünleri

    ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Alışveriş severler için bu hafta ŞOK'ta satışa çıkacak indirimli ürünleri bir araya getirdik. İşte 3-6 Aralık 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

    ŞOK 3 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Beyaz Cam Ocak 1399 TL

    Beyaz Turbo Ankastre Set 3999 TL

    Beyaz Turbo Ankastre Set 3499 TL
  • ŞOK kataloğunda bu hafta beklenen akıllı telefon fırsatı! ŞOK 3 Aralık 2022 kataloğu çıktı! ŞOK market aktüel indirimli ürünleri

    Kırmızı Cep Telefonu 28299 TL.

    Mikrodalga Fırın 1539 TL

    Siyah Mikrodalga Fırın 1449 TL.

    Seramik Plakalı Buharlı Saç Düzleştirici ve Şekillendirici Maşa 379 TL

    Seramik Plaka Saç Şekillendirici Maşa 299 TL

    Kırmızı Çay Seti 759 TL.

    Kırmızı-Siyah Stand Mikser 1449 TL.

    3’ü 1 Arada Retro Blender Seti 599 TL.

    5’i 1 Arada Rende Makinesi 659 TL.
  • ŞOK kataloğunda bu hafta beklenen akıllı telefon fırsatı! ŞOK 3 Aralık 2022 kataloğu çıktı! ŞOK market aktüel indirimli ürünleri

    Saklama Kabı 299 TL

    Çelik Termos Kırmızı 299 TL

    Blender Set 379,90 TL

    Kuga Cam Kapaklı Kek Fanusu Ayaklı 299 TL

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