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ŞOK saat kaça kadar açık? ŞOK saat kaçta kapanıyor? Çalışma saatleri

ŞOK marketler vatandaşlar tarafından indirimlerden yararlanmak adına çalışma saatleri merak edilerek araştırılıyor. Şok Market saat kaçta açılıyor? ve Şok Market saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtlarını hazırladık. İşte Şok çalışma saatleri

ŞOK saat kaça kadar açık

ŞOK her çarşamba günü kampanya yapmaktadır. Vatandaşlar kampanyalı ürünlerden faydalanmak Şok Market saat kaçta açılıyor? ve Şok Market saat kaçta kapanıyor? Sorularının yanıtlarını merak ediyorlar.

Şok Market Çalışma Saatleri Nedir?

ŞOK Market sabah saat 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Şok Market Çalışma Saatleri Nedir?

ŞOK Market Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerini hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında olmak üzere değiştirmiş ancak kesintisiz hizmet vermeye devam etmiştir.

Şok Market Öğle Saati Açık mı?

ŞOK Market öğle arası vermeksizin hizmet vermeye devam eder. Personeli yemek ihtiyacını nöbetleşe olarak giderirler.

Şok Market Hafta Sonu Açık mı?

ŞOK Market hafta sonlarında yani cumartesi ve Pazar günleri de ara vermeksizin aynı saatlerde hizmet vermeye devam etmektedir.

Şok Market Resmi Tatil Günleri Açık mı?

ŞOK Market dini bayram ve resmi tatil günlerinde de 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Şok Market İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: ŞOK Marketler Ticaret A.Ş.

Sorumlu Kişi: ŞOK Market Üst Yönetim Kurulu

Şok Market Genel Müdürlük: Bulgurlu Mah. Alemdağ Cad. No:38 / Bulgurlu / Üsküdar / İstanbul

Şok Market Genel Müdürlük Telefonu: 0 850 221 11 00

Şok Market Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 212 310 28 26

Şok Market Çağrı Merkezi Numarası: 0 850 221 11 00

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