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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da sokakta damadının boğazını keserek öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
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Sokakta damadının boğazını kesmişti! İşte emniyetteki ifadesi!

Bursa'da, kızından boşanmak isteyen damadı 35 yaşındaki Ali Gürbüz'ü, sokakta boğazını keserek öldürdükten sonra polise kendini ihbar eden 60 yaşındaki İsmail Hakkı Özen'in emniyetteki ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka kadınla dini nikah yaparak birlikte yaşıyordu. Kızımı, ölümle tehdit ederek boşanmaya zorluyordu. Onun bu davranışı zoruma gitti" dediği belirtildi

Bursa'da sokakta damadının boğazını keserek öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
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DHA

Bursa'da olay, Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi emeklisi İsmail Hakkı Özen (60), dün saat 23.00 sıralarında, 8'inci Açelya Sokak'ta boşanmaları için kızı G. Gürbüz'e baskı yaptığı öne sürülen damadı Ali Gürbüz (35) ile karşılaştı.

BOĞAZINI KESTİ 3 YERİNDEN BIÇAKLADI

İş&ccedil;i emeklisi İsmail Hakkı &Ouml;zen (60).
İşçi emeklisi İsmail Hakkı Özen (60).

DHA'da yer alan habere göre taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Belindeki bıçağı çıkartan İsmail Hakkı Özen, fabrikada işçi olarak çalışan damadını önce boğazından ardından da vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakladı.

"DAMADIMI ÖLDÜRDÜM GELİN BENİ ALIN"

Ağır yaralanan Gürbüz olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası polisi telefonuyla arayan Özen, "Damadımı öldürdüm. Beni gelip alın" diyerek ihbarda bulundu. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polisler, İsmail Hakkı Özen'i gözaltına aldı. Ali Gürbüz'ün cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

"BAŞKA KADINLA DİNİ NİKAHLA YAŞIYORDU"

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgusu devam eden İsmail Hakkı Özen'in ifadesinde, "Damadım, evli olmasına rağmen başka bir kadınla dini nikah yapıp birlikte yaşıyordu. Boşanmaları için kızıma baskı yapıyor, tehditler yağdırıyordu.

"KIZIMI ÜZMESİ ZORUMA GİTTİ"

Onun bu davranışı zoruma gitti. Yolda karşılaştık. 'Neden böyle yapıyorsun' diye sordum. Bana ters cevap verince sinirlendim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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