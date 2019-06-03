Soldado için veda paylaşımı

Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertli ekipten ayrılan Roberto Soldado için kulüpten veda paylaşımı geldi.

Fenerbahçe resmi Twitter hesabı, yayınladığı görselli gönderide İspanyol golcü için, ''Yolun açık olsun Matador. Her zaman kalbimizde olacaksın'' mesajını yayınladı.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 3, 2019

Roberto Soldado da dün sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle Fenerbahçe'den ayrıldığını resmen duyurmuş ve camiaya teşekkür ederek vedasını ilan etmişti.

2017 yazında Fenerbahçe'ye Villarreal'den transfer olan ve sarı-lacivertli ekipte iki sezon geçiren 34 yaşındaki Soldado, bu süreçte 59 maçta görev yaparken 19 gol atıp 9 asist yaptı ve 28 gole direkt katkı sağladı.

Soldado daha önce Villarreal'in yanı sıra Tottenham, Valencia, Real Madrid, Getafe ve Osasuna'da da top koşturdu.