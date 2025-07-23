Solomon Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Solomon Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Her ülkenin dünyayla iletişim kurarken kullandığı özel tanımlayıcılar bulunur. Bunlar, resmi işlemlerde ve gündelik hayat içinde büyük bir rol oynar. Solomon Adaları, evrensel sistemin bir parçası olarak işlev görür. Bu içerikte ilgili ada ülkesine ait merak edilen bilgileri detaylı olarak bulabilirsiniz…

SOLOMON ADALARI TELEFON KODU

Solomon Adaları telefon kodu uluslararası sistemde +677 olarak tanımlanmıştır. Bu kod ile dünyanın bir ucundan dahi arama yaptığınızda ulaşım sağlayabilirsiniz. Söz konusu kod sayesinde görüşmeleri kesintisiz yapabilirsiniz. Yani +677 tuşlandığında Solomon Adaları’ndaki bir telefon numarasına doğrudan ulaşmak mümkündür. Yurt içi aramalarda +677 kodunun kullanılmasına gerek yoktur ve doğrudan yerel numara çevrilerek arama yapılabilir.

SOLOMON ADALARI PARA BİRİMİ

Solomon Adaları para birimi de merak edilenlerin başındadır. Resmi para birimi, Solomon Adaları Doları (SBD) olarak geçer. Yerel alışverişlerde yoğun şekilde kullanılır. Bu birimde 1 dolar 100 sente bölünür. Banknotlar ise çoğunlukla 5, 10, 20, 50 ve 100 SBD olarak bilinir. Ülkenin ekonomik yapısı daha çok tarım, balıkçılık ve kaynaklara dayalıdır.