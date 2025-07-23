Solomon Adaları telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Solomon Adaları'nda hangi alan adı uzantısı kullanılır?
Pasifik'in kalbinde konumlanan Solomon Adaları, kendine has kültürel özellikleriyle dikkat çeker. Ayrıca ülkenin dijital kimliği de merak konusudur. Bu ülkeye ait telefon kodundan para birimine, plaka kodundan resmi özelliklerine kadar merak edilenler sizin de kafanızı kurcalıyorsa yazıyı inceleyebilirsiniz. Peki Solomon Adaları telefon kodu ne, plaka kodu hangisi? Para birimi ne, resmi dil ne?
Her ülkenin dünyayla iletişim kurarken kullandığı özel tanımlayıcılar bulunur. Bunlar, resmi işlemlerde ve gündelik hayat içinde büyük bir rol oynar. Solomon Adaları, evrensel sistemin bir parçası olarak işlev görür. Bu içerikte ilgili ada ülkesine ait merak edilen bilgileri detaylı olarak bulabilirsiniz…
SOLOMON ADALARI TELEFON KODU
Solomon Adaları telefon kodu uluslararası sistemde +677 olarak tanımlanmıştır. Bu kod ile dünyanın bir ucundan dahi arama yaptığınızda ulaşım sağlayabilirsiniz. Söz konusu kod sayesinde görüşmeleri kesintisiz yapabilirsiniz. Yani +677 tuşlandığında Solomon Adaları’ndaki bir telefon numarasına doğrudan ulaşmak mümkündür. Yurt içi aramalarda +677 kodunun kullanılmasına gerek yoktur ve doğrudan yerel numara çevrilerek arama yapılabilir.
SOLOMON ADALARI PARA BİRİMİ
Solomon Adaları para birimi de merak edilenlerin başındadır. Resmi para birimi, Solomon Adaları Doları (SBD) olarak geçer. Yerel alışverişlerde yoğun şekilde kullanılır. Bu birimde 1 dolar 100 sente bölünür. Banknotlar ise çoğunlukla 5, 10, 20, 50 ve 100 SBD olarak bilinir. Ülkenin ekonomik yapısı daha çok tarım, balıkçılık ve kaynaklara dayalıdır.
SOLOMON ADALARI PLAKA KODU
Solomon Adaları plaka kodu ise SB olarak bilinir. Uluslararası taşıt tanımlamasında belirtilen bu kod, yurt dışındaki araçlarda rastlandığında kişiler kolayca ilgili aracın Soloman Adaları’na ait olduğunu anlayabilir. Yerel araba plakaları ise çoğunluklu olarak harf ve sayı kombinasyonlarından oluşur. Bölgelere göre değiştiğini de hatırlatmakta fayda vardır.
SOLOMON ADALARI HANGİ ALAN ADI UZANTISI?
Peki Solomon Adaları hangi alan adı uzantısı ne? Özellikle dijital faaliyetlerle ilgilenenlerin dikkatini alan adı uzantıları çeker. Her ülkede olduğu gibi bu ülkede de kendine özel bir internet uzantısından bahsetmek mümkündür. “.sb” alan adı uzantısı, ülkede devlete bağlı olarak faaliyet gösteren sitelerde kendini gösterir. Ayrıca ilgili alan adı uzantısına özel ve bireysel amaçlı sitelerde de görebilirsiniz. Bu sayede ülkenin dijital dünyadaki izi belirlenmiş olur.
SOLOMON ADALARI HAKKINDA BİLGİLER
Solomon Adaları hakkında birçok bilgi vardır. İşte detaylar;