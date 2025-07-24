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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşısında yeni transferlere şans verdi! - Futbol Haberleri

        Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşısında yeni transferlere şans verdi!

        Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında çıktı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferler Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham'a 11'de şans verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:46
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        Solskjaer yeni transferlere şans verdi!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçını taraftarı önünde oynayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, 11'de yeni transferler Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham'a da şans tanıdı.

        Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk müsabakasına şu 11'le çıktı:

        "Mert Günok - Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek - Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Abraham."

        ORKUN, JURASEK VE ABRAHAM'IN İLK RESMİ MAÇLARI

        Siyah-beyazlıların yeni transferleri Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına Shakhtar Donetsk mücadelesiyle birlikte çıktı. Müsabakaya 11'de başlayan 3 futbolcu, aynı zamanda ilk kez de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarla buluştu.

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        DEMİR EGE 423 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

        Geçtiğimiz sezonu Portekiz temsilcisi Rio Ave'de kiralık olarak geçiren Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra Beşiktaş formasını sırtına geçirdi. 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla son maçına 26 Mayıs 2024 tarihinde Kasımpaşa maçında çıkmıştı.

        Demir Ege, Rio Ave ile ise 33 mücadelede ter döktü ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

        GEDSON SOL KANATTA BAŞLADI

        Kartal'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Shakhtar karşılaşmasına alışık olduğu mevkinin dışında başladı. Teknik Direktör Solskjaer, mücadelede Gedson'a sol kanatta görev verdi.

        TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

        Beşiktaş taraftarı, sezonun ilk resmi maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpras Stadyumu'nu dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, ilk düdükle beraber tezahüratlarla futbolculara destek oldu.

        SHAKHTAR DONETSKLİ FUTBOLCULAR, UKRAYNA BAYRAĞI İLE SAHAYA ÇIKTI

        Shakhtar Donetskli futbolcular, seremoniye Ukrayna bayrağı ile çıktı. Oyuncular, omuzlarına bağladıkları bayrağı seremoni boyunca sırtlarında tuttu.

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