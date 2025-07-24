Solskjaer, Shakhtar Donetsk karşısında yeni transferlere şans verdi!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçını taraftarı önünde oynayan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, 11'de yeni transferler Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham'a da şans tanıdı.

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk müsabakasına şu 11'le çıktı:

"Mert Günok - Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek - Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Abraham."

ORKUN, JURASEK VE ABRAHAM'IN İLK RESMİ MAÇLARI Siyah-beyazlıların yeni transferleri Orkun Kökçü, David Jurasek ve Tammy Abraham siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına Shakhtar Donetsk mücadelesiyle birlikte çıktı. Müsabakaya 11'de başlayan 3 futbolcu, aynı zamanda ilk kez de Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlarla buluştu.