Somali telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Somali'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Bir ülkeyi yalnızca haritadaki yeriyle değil, diğer tüm bilgileriyle öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Özellikle o ülkeye seyahat edecekseniz ya da telefonla ulaşım sağlamak istiyorsanız bu önemlidir. Belirlenen tüm işlemler, yalnızca ülkelere dair tanımlanan belirlenmiş kodlarla mümkün olur. Bu yazıda Somali’ye dair iletişim ve kimlik bilgilerini net bir şekilde bulabilirsiniz.

SOMALİ TELEFON KODU

Somali telefon kodu uluslararası sistemde +252 olarak kabul edilmiştir. Bu kod sayesinde dünya genelinden Somali’deki telefon numaralarına sorunsuz bir şekilde ulaşmak mümkündür. Örneğin, Türkiye’den Somali’ye telefon etmek isteyen biri, önce +252’yi, ardından yerel telefon numarasını tuşlamalıdır. Ancak bu şekilde sorunsuz iletişim sağlayabilir. Ülke içinde ise sabit hatlar ve mobil telefonlar da bu kodu kullanır. Ancak ülkedeki altyapı sorunları ve iletişim alanındaki zorluklar nedeniyle bazı zamanlarda bağlantılarda aksamalar yaşadığını hatırlatmakta fayda vardır.

SOMALİ PARA BİRİMİ

Somali para birimi ise Somali Şilini’dir. SOS olarak ifade edilir. Ekonomik zorluklara rağmen Somali Şilini günlük finansal işlemlerde aktif olarak kullanılmaya devam eder. Ülkede kâğıt paralar, çeşitli değerlerde basılmıştır. Ayrıca madeni paralar çok daha az yaygınlaşmıştır. Para birimi hakkındaki bazı bilgileri sizin için derledik;

Para birimi kodu: SOS

Kısaltma: So.Sh veya SOS

Yaygın banknotlar: 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 Somali ülkesinin ekonomisi yüksek oranda tarım ve hayvancılığa dayanır. Bununla beraber ülkede Amerikan Doları da yaygın olarak kullanılır ve bu durum ekonomideki dalgalanmalardan sonra oluşmuştur. SOMALİ PLAKA KODU Somali plaka kodu resmi kaynaklarda SOM olarak geçer, Söz konusu kod, uluslararası standartlara uygun olarak araçların hangi ülkeye kayıtlı olduğunu belirtmek için kullanılır. Ancak ülkenin siyasi ve sosyal durumu nedeniyle plaka sisteminin uygulanmasında zaman zaman aksaklıklar yaşanmaktadır. Araçlar üzerinde bu kodun yer alması, uluslararası trafik ve gümrük işlemlerinde önem taşır. SOMALİ HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Peki Somali hangi alan adı uzantısı? Somali’nin internet alan adı uzantısı “.so”dur. Bu uzantı, öncelikli olarak ülkenin dünyadaki dijital izini belirtmek içindir. Somali merkezli web sitelerinin tanımlanması ve dijital ortamda ülkenin temsil edilmesi için de kullanılan bir tarafı vardır. Bu uzantıyı yerel işletmeler, devlet kurumları ve özel sektör kullanır. SOMALİ HAKKINDA BİLGİLER Ülkeye dair derlenmiş bazı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz;