Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) geçen hafta açıkladığı 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte tüketici elektroniğindeki yıllık fiyat artışları da belli oldu. Yıllık TÜFE’nin yüzde 20.3 olduğu 2018 yılında, beyaz eşya dahil teknoloji pazarında fiyat artışları yüzde 70’leri aştı.

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan ürünlerden, cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi tüketici elektroniği ürünlerinin yanı sıra beyaz eşya ve küçük ev aletleri ile haberleşme ve iletişim ücretlerinin son bir yılda nasıl değiştiğini araştırdık.

Yıl genelinde dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak artan fiyat etiketlerini, teknoloji sektöründeki oyuncuların da katıldığı enflasyonla mücadeleye destek kampanyaları da dizginleyemedi. Tüketici elektroniği ve beyaz eşyadaki fiyat artışları yıllık TÜFE'yi üçe kadar katladı.

30 farklı ürün ve hizmet kalemini kapsayan incelememize göre son bir yılda fiyatı en fazla oranda artan ürün, fırınlı ocak oldu. TÜİK verilerine göre 2017 yılı sonunda ortalama fiyatı 974 TL olan fırın ocak, 2018 yılı sonunda yüzde 74’lük artışla 1694 TL’ye çıktı.

Son bir yılda oyun konsolu fiyatları ortalama yüzde 59 artarken, bilgisayar fiyatları yüzde 44, cep telefonu fiyatları yüzde 43, televizyon fiyatları yüzde 42 yükseldi.

Araştırma kapsamındaki 30 ürün ve hizmet içinde fiyatı düşen tek kalem ise son bir yılda ortalama yüzde 13’e yakın ucuzlayan sabit telefon görüşme ücreti oldu.

SON BİR YILDA HANGİSİNİN FİYATI NE KADAR ARTTI?

İşte Türkiye’deki tüketici elektroniği, beyaz eşya ve haberleşme alanındaki 30 ürün ve hizmetin fiyatlarındaki son bir yıllık değişimler:

Tüketici Madde

Fiyatları (TL) 2017 2018 Fark Değişim Fırınlı Ocak 974 1694 720.6 74.0% Aspiratör 274 467 192.9 70.4% Normal Buzdolabı 1705 2742 1037 60.8% Oyun Konsolu 1483 2366 883 59.5% Fırın 361 575 213.9 59.2% Çamaşır Makinesi 1402 2164 762 54.4% Pil 2.7 4.1 1.4 51.0% Tost Makinesi 256 381 125.2 48.9% Ütü 223 328 105.7 47.5% Telefon Yedek Parçaları 63 92 29.0 46.0% Bilgisayar 2727 3921 1194 43.8% Cep Telefonu 1660 2378 718 43.3% Televizyon 1938 2745 807 41.6% Kablo Özel Yayın Hizmeti 565 796 231 40.9% Elektrikli Süpürge 539 757 218.5 40.5% Su Isıtıcı 223 314 90.4 40.5% Bulaşık Makinesi 1183 1643 460 38.9% Tablet Bilgisayar 603 831 228 37.8% Bilgisayar Ekipmanları 29.7 40.8 11.1 37.4% No-Frost Buzdolabı 2273 3053 780 34.3% Set Üstü Ocak 415 552 137.5 33.2% İnternet Kafe Ücreti 2.0 2.6 0.6 30.0% Blender 281 358 77.3 27.6% Derin Dondurucu 1818 2285 467.0 25.7% Klima 2225 2781 556.6 25.0% Fotoğraf Makinesi 1132 1326 194 17.1% Cep Telefonu Görüşme Ücreti 40.4 42.5 2.1 5.2% Telefon Onarımı 54.8 56.8 2.0 3.6% İnternet Ücreti 54.1 55.4 1.3 2.4% Telefon Görüşme Ücreti 33.4 29.1 -4.3 -12.9%

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