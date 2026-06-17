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        24 ilde 32 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon: 313 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        24 ilde operasyon: 313 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şüphelilerden; 197'si tutuklanırken, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Erzurum ve Manisa'da; Silah kaçakçılığı yaptıkları, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da; Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanları ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Sakarya ve Sinop’ta; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Antalya ve Konya'da; Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da; Göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Mersin'de; Baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Elazığ’da; "Kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri, Osmaniye'de; Tütün kaçakçılığı yaptıkları, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de; Tefecilik yaptıkları tespit edildi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 21 Milyar 944 Milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

        Açıklamanın devamında, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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