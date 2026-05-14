Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 77 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 1187 tutuklama

        77 ilde uyuşturucu operasyonu: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 1187 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "77 ilde 'Uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 2 Ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 284 şüpheli yakalandı. 1.187'si tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 15:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 tonluk hap operasyonu: 1187 tutuklama
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 77 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son iki haftada 77 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlara, 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katılırken, 28 hava aracıyla 58 narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        Operasyonlarda, 2 ton 103 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        PATLAMA ANI KAMERADA

        Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde işçi Süleyman Güner'in (47) 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, tankın patlaması ve Güner'in savrularak düştüğü anlar yer aldı.(DH...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        "Avrupa'nın geleceğini zorlu"
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        'Gizemli mezar' için başvuru!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Korkunç görüntü! Akaryakıt tankındaki patlamada 20 metreden düştü!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        "Eşimden uzak kalmak üzüyor"
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"