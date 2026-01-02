Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 80 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        80 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

        Karabük'te 80 yaşındaki bir kadın evinin arka bahçesinde hareketsiz halde yatar halde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. İlk incelemelerde donarak öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 16:21 Güncelleme: 02.01.2026 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        80 yaşındaki kadın bahçede ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük’te 80 yaşındaki kadın, evinin arka bahçesinde donmuş halde ölü bulundu.

        İHA'daki habere göre olay, Karabük'ün Bulak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Bölüm (80) isimli kadını evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bölüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        DONARAK ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

        İlk incelemelerde yaşlı kadının donarak yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Zehra Bölüm’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atık tankerinde özel bölmelerde 32 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı

        Atık tankerinde özel bölmelerde 32 kaçak göçmen yakalandı; 4 organizatör tutuklandı  

        #Karabük
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Kadınlar dikkat! O anlar kamerada! Eski kız arkadaşa korkunç tuzak!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump sağlık sorunu iddialarına yanıt verdi
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı