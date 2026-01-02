80 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu
Karabük'te 80 yaşındaki bir kadın evinin arka bahçesinde hareketsiz halde yatar halde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybetmiş olarak tespit edildi. İlk incelemelerde donarak öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Karabük’te 80 yaşındaki kadın, evinin arka bahçesinde donmuş halde ölü bulundu.
İHA'daki habere göre olay, Karabük'ün Bulak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zehra Bölüm (80) isimli kadını evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bölüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
DONARAK ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
İlk incelemelerde yaşlı kadının donarak yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zehra Bölüm’ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.