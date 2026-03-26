Afyonkarahisar’da olay, Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğir köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşadığı köyde hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Ayşe Kutluay (84) bir süre görülmeyince köy sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma ile birlikte AFAD, ANDA, İLKAD, DAK 95 ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kayıp kadını bulmak için arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ KANALDA BULUNDU

Gece boyu devam eden arama çalışmalarına gün ağardığında dron ile havadan da devam edildi. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni Acıgöl kenarından geçen bir kanalda bulundu.

CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Kutluay’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından düştüğü yerden kaldırılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının köyün içerisinden yürüyerek geçtiği son anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.