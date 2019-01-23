Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love ile görüşmesi yaptıklarını ancak oyuncunun Türkiye'de forma giymek istememesinden dolayı bu transferin gerçekleşmediğini bildirdi.

Sancak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, transfer dönemi devam ederken kulübe yakışacak oyuncularla görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vagner Love ile görüştüklerini aktaran Sancak, şunları kaydetti:

"Forvet transferi arayışlarımız doğrultusunda Beşiktaş Kulübü ile yollarını ayıracak olan Vagner Love ile transfer görüşmesi gerçekleştirdik. Yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun Türkiye'de değil yurt dışında forma giymek istemesinden dolayı Vagner Love transferi gerçekleşmemiştir. Görüşmeler sırasındaki sıcak yaklaşımından dolayı şahsım olarak kendisine teşekkür ederken, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim."



