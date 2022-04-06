AK Parti'den 20 üründe fiyat sabitleme önerisi 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomiyle ilgili önemli konuların da gündeme geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle KDV indirimleri konusunda zincir marketlerdeki denetlemelerin artırılması, KDV indirimlerinin sonuçlarının takip edilmesi ve raporlanması konusunda talimatlar verdiği ifade edildi.

Öte yandan enflasyona karşı AK Parti kurmaylarından da çeşitli önerilerin geldiği öğrenildi.

ÜRETİCİ DE DESTEKLENECEK

Bu önerilerden biri de hem enflasyon sepetinde ağırlığı yüksek olan hem de dar gelirli vatandaşların her gün kullanmak durumunda olduğu 20 veya 25 kadar ürünün belirlenmesi ve fiyatlarının da yıl sonuna kadar sabitlenmesi oldu. Öneriye göre maliyette artış olduğu takdirde de üreticinin desteklenebileceği ifade edildi.

Önerinin hayata geçmesi halinde, un, tuz, şeker, sıvı yağ ve bebek bezi gibi 20 kalem tüketim maddesinin fiyatının sabitleneceği kaydedildi.