        Akçakoca Belediyesi başkan vekili Alev Ünal oldu | Son dakika haberleri

        Akçakoca Belediyesi başkan vekili Alev Ünal oldu

        CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili olarak Alev Ünal seçildi

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 15:17
        Akçakoca'da başkan vekili belli oldu

        CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın, hakkında yürütülen 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanmasının ve İçişleri Bakanlığı'nın, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili olarak Alev Ünal seçildi.

        İHA'nın haberine göre Düzce'nin Akçakoca Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı.

        Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.

        Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi.

