Son dakika altın fiyatları! 23 Ekim altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı

Altın fiyatları dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,13 azalışla 222,90 liradan kapattı. Altın piyasasında, en düşük 222 bin, en yüksek ise 222 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 222 bin 400 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Ekim güncel altın fiyatları