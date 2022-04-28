Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair artan kaygılarla emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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