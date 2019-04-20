SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüyor! 20 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,17 artışla 238,60 liradan tamamladı. Atın piyasasında, en düşük 238 bin 50 lirayı, en yüksek 238 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,04 azalışla 238 bin 600 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?