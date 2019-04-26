SON DAKİKA | altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 26 Nisan canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükseliyor! Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,92 artışla 240,70 liradan tamamladı. ABD’de açıklanacak büyüme verisinin altın fiyatlarına etkisi nasıl olacak? Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?