SON DAKİKA altın fiyatları! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı düşüşte! 11 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,88 azalışla 225,80 liradan tamamladı. Altın uzmanları altın fiyatlarının yönü üzerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin etkili olduğunu söylediler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 11 Ocak canlı altın fiyatları