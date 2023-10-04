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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi

        Son dakika Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'da 1 Ekim'de önlenen terör saldırısı girişiminde kendisini patlayan teröristin, PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 07:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 07:28
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        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
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        İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

        HAİN SALDIRI 1 EKİM'DE OLMUŞTU

        AA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

        İKİNCİ TERÖRİSTİN İSMİ BELLİ OLDU

        Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.

        "MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

        Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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