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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: AVM'de denetim yaparken görüntülenen 6 şüpheli yakalandı

        AVM'de denetim yaparken görüntülenen 6 şüpheli yakalandı

        Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan ve Afyonkarahisar'da bir AVM'de denetim yapan F.A. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:46 Güncelleme:
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        AVM'de sözde denetim! 6 gözaltı

        Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp, denetim yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan şüpheli, beraberindeki 5 kişiyle yakalandı.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat A. ve 5 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı, arama ve el koyma talimatı vermişti.

        Alınan bilgiye göre, bugün düzenlenen operasyonla Ferhat A, Ergin V, Seyit Ahmet A, Mustafa G, Eyüp V. ve Yusuf Y. gözaltına alındı.

        Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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