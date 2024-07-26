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        Haberler Bilgi Son dakika az önce deprem mi oldu? 26 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Bingöl'de deprem! 26 Temmuz 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Edinilen son dakika bilgisine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Bingöl'de yaşanan deprem, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. İşte 26 Temmuz 2024 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 18:46 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:29
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        1

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. İşte 26 Temmuz Cuma Kandilli ve AFAD son dakika meydana gelen depremler…

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        EGE'DE DEPREM!

        Ege Denizi'nde de 4.5 büyüklüğünde saat 19.02'de bir deprem meydana geldi.

        3

        BİNGÖL'DE DEPREM!

        AFAD: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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        KAHRAMANMARAŞ'DA PEŞ PEŞE DEPREM

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu. 8 kilometre altında meydana gelen deprem saat 01.45'te kaydedildi.

        İkinci deprem ise saat 14.17'de yine Göksun'da oldu. Sarsıntı büyüklüğü 2.2 olarak kayıtlara geçti.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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