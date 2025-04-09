Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti grup toplantısı öncesinde, geçtiğimiz günlerde elektriğe yapılan zama ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bayraktar konuya ilişkin olarak "Devletimizin destekleri biliyorsunuz uzun zamandır var ve biz buna devam ediyoruz. Bu fiyat artışından önce elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyordu. Yani şu anda elektriğin olması gereken maliyetin çok altını vatandaşlarımız ödüyor. Dolayısıyla aslında bu yapılan bu destek miktarındaki bir düzenleme. Biz desteğe hala devam ediyoruz yine devlet olarak biz faturaları yarısını karşılamaya devam ediyoruz dolayısıyla henüz maliyetleri yansıtmış değiliz dar gelirli vatandaşları desteklemeye devam edeceğiz. Destekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapmıştık, belli bir tüketim üzerindeki abonelere maliyet neyse onu yansıtmaya başlamıştık yüzde üçlük bir abone kesimi dolayısıyla onun dışında kalan 40 milyon aboneye desteklerimiz devam edecek. Yeni bir zam planımız yok, destek bütçesinden karşılamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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